Çankırı'da iş cinayeti: Çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Çankırı'da çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi A.Ç. hayatını kaybetti.
Çankırı'nın Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde inşaatının tadilatı için çatıya çıkan A.Ç. (73) çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 12,5 metre yüksekten düştü.
Ağır yaralanan işçiyi gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından A.Ç.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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