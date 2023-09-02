Çankırı'da iş cinayeti: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti!

Altyapı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan 42 yaşındaki işçi Orhan Arvaz hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:54
Çankırı'da iş cinayeti: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti!
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Çankırı'da Abdülhalik Renda Mahallesi Çay Yolu Sokak'ta altyapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. 

Bölgede çalışan Orhan Arvaz (42) adlı işçi kayan toprağın altında kaldı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. 

AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Sağlık ekipleri tarafından Arvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Arvaz'ın cenazesi otopsi için morga gönderildi. 

Arvaz'ın Ağrı nüfusuna kayıtlı 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.


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