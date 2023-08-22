Nevşehir'de iş cinayeti: İnşaat iskelesi çöktü, 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Nevşehir'de bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.
Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme sonucu işçilerden A.K, A.İ. ve G.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K. (18) ile A.İ. (47) hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Motorine dev zam geldi!
- Borsada ‘sızıntı’ vurgunu
- Adalar’a talan kapıda
- Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- 5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü!
- 'Öğrencilere vergisiz telefon' açıklaması
- Devlet Tiyatrosu’nda gelenekler çiğnendi
- Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı