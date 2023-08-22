Nevşehir'de iş cinayeti: İnşaat iskelesi çöktü, 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Nevşehir'de bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:20
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Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu işçilerden A.K, A.İ. ve G.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K. (18) ile A.İ. (47) hayatını kaybetti.


Nevşehir işçiler iş cinayeti

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