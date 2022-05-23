Çankırı'da işçi servisi devrildi: 3'ü ağır 18 kişi yaralandı
Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaza, saat 17.00 sıralarında Çankırı- Eldivan yolu Ecevit yokuşu mevkiinde meydana geldi. Şabanözü ilçesinden Çankırı merkezine çorap fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, araçtaki 32 kişiden 3'ü ağır olmak üzere 18'i yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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