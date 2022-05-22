Nevşehir'de göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Nevşehir'de bir depo kazımı sırasında göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan 31 yaşındaki işçi Emre D. hayatını kaybetti. Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Nevşehir'de patates deposu kazımı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Patates deposu kazımı sırasında depoda göçük meydana geldi. İş arkadaşları göçük altında kalan 31 yaşındaki Emre D.'yi kurtarmak için zamanla yarıştı. Kısa sürede göçük altından çıkartılarak hastaneye kaldırılan Emre D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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