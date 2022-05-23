Osmaniye'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Osmaniye'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:52
Osmaniye'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı
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Osmaniye merkeze bağlı Mimar Sinan Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde devam eden Osmaniye Belediyesi'ne ait altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Bölgede çalışan işçilerden Ökkeş Türker (43), göçük altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu toprak altındaki işçi kurtarılarak, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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