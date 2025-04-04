Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 08:30

Güncelleme: 04.04.2025 - 08:30

Çankırı-Ankara karayolu üzerinde gece geç saatlerde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan M.G. idaresindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre, kazada 23 kişinin yaralandığı öğrenildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatılırken, karayolundaki araç trafiği de kontrollü şekilde sağlandı.