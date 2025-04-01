Asker uğurlamaya gidenleri taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Bursa’da, izne gelen askeri uğurlamak için terminale giderken, bir otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada 2 yaşındaki Tuğsem Akçay hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde İstanbul Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; askerden dağıtım iznine gelen oğlunu usta birliğine göndermek için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giden Muharrem Baysal, servis minibüsüyle seyir halindeyken, iddiaya göre, bir otomobilin sıkıştırması sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan minibüs, yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarıldı. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tuğsem Akçay (2), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza yerinde yol güvenliğini sağlayan polis ekiplerinin incelemesinin ardından servis aracı bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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