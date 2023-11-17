Çankırı'da jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 101 gözaltı
Çankırı’da jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için 9-15 Kasım tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı çalışma yürütüldü.
Ekipler tarafından yapılan operasyon, devriye ve yol kontrol çalışmalarında, ’büyükbaş hayvan hırsızlığı’, ‘hakaret’, ‘kasten yangın çıkarma’, ’tehdit’, ‘mala zarar verme’, kasten yaralama’ gibi çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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