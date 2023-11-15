Cinayetten 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ardahan'da hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:40
Cinayetten 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Özel harekat ve asayiş ekipleri, "kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'nin, Yeni Mahalle'deki bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Cinayet hükümlü Ardahan

İlgili Haberler

İşçinin canı hiçe sayılıyor: İş cinayetinin ardından aileye ‘kan parası’ teklif eden tersane teşviği kaptı

İşçinin canı hiçe sayılıyor: İş cinayetinin ardından aileye ‘kan parası’ teklif eden tersane teşviği kaptı
Manisa’da iş cinayeti: Merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa’da iş cinayeti: Merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Cinayetten aranan şahıs yakalandı

Cinayetten aranan şahıs yakalandı

En Çok Okunan Haberler