Evde çıkan 'kumar' kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Nevşehir'de, evde kumar oynayan yabancı uyruklu bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 08:51
Evde çıkan 'kumar' kavgası kanlı bitti: 5 yaralı
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Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı Karasoku Mahallesi Naryolu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında çıkan kavga kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu 5 arkadaş, kumar oynamak için 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairesinde bir araya geldi. Aralarında kumar yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri ise evde yaptığı inceleme kumar oynamak için kullanılan araç gereçlere el koydu. Olayla ilgili inceleme başlattı.


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