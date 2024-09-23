Çankırı'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 gözaltı
Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eldivan İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, iki şahsın ev ve arazilerine operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 430 gram kubar esrar, 132 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile uyuşturucu maddelerin yetiştirilmesi için iklimlendirmede kullanılan vantilatör, 3 elektrikli havalandırma fanı, elektrikli ısıtma sistemi ve termometre ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli iki şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: #uyuşturucu #Jandarma
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