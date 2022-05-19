CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginin programı belli oldu: Muhalefet liderleri katılacak mı?

19 Mayıs 2022 Perşembe, 15:04

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Karar, muhalefetin büyük tepkisini çekerken CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer Kaftancıoğlu'na destek gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılması planlanan 'Milletin Sesi' mitinginin İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

"MİTİNGTE HALKLA BERABER OLACAK"

Cumartesi günü Maltepe Sahil Miting Alanı'nda saat 18.00'de yapılacak olan 'Milletin Sesi' mitinginin ayrıntılarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhuriyet'e açıkladı.

Salıcı, Mersin'de gerçekleşen miting akışının geçerli olacağı İstanbul mitingi için "İstanbul'daki siyasetçi arkadaşlarımız, belediye başkanları, milletvekilleri, genel başkan yardımcılığı yapan arkadaşlarımız halkımızı selamlayacak. Vatandaşlarımız yaşadığı sorunu kendi cümleleriyle anlatmak için kürsüye gelecek. Sorunlarını, sıkıntılarını içinde bulundukları durumu Türkiye'nin sıkıntılarını anlatacaklar. Ondan sonra Genel Başkanımız kürsüye gelecek ve konuşma yaparken yalnız olacak" dedi. Onun dışında bütün milletvekillerinin halkın arasında olacağını belirten Salıcı, "CHP'li çok önemli siyasetçiler mitingte halkla beraber olacak" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Hak, hukuk, adalet çağrısıyla toplanacak mitingte hangi konuların konuşulacağına ilişkin ise Salıcı "Ekonomik hak kaybı, mağduriyet, elektrik faturasından tutun da 3600 ek göstergeye kadar; işi olup da geçinemeyen ve işi olmayan kesimlerin yaşamış olduğu sorunlar konuşulacak. Kimisi adaletsizlikten kimisi ekonomik zorluklardan dolayı bu mağduriyetleri yaşıyor. Bütün bunların dile getirildiği ve mesaj verildiği bir miting olur" dedi.

KAFTANCIOĞLU KONUSU DA KONUŞULACAK

Mitingin Bursa'dan İstanbul'a almasının gerekçesinin Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay tarafından cezasının onanması olduğunu ifade eden Salıcı, bu konunun da gündeme geleceğini söyledi.

6'LI MASANIN LİDERLERİ KATILACAK MI?

Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı açıklayan masanın diğer üyeleri olan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın mitinge katılıp katılmayacağına ilişkin ise Salıcı şöyle konuştu:

"İstanbul İl Başkanlığı diğer siyasi partilerin il başkanlıklarına bir davet gönderiyor. Diğer siyasi partilerin genel başkanlarının katılıp katılmayacağına ilişkin bir fikrim yok. Biz geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün yurttaşlarımıza çağrı yapıyoruz."