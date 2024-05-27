Canlı yayında Fenerbahçelilere küfürler yağdırmıştı: Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı astrolog Meral Güven'in yaptığı paylaşımla ilgili resen soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:15
Canlı yayında Fenerbahçelilere küfürler yağdırmıştı: Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözleriyle gündeme gelen ve Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlattı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"

'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CANLI YAYINDA KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenmesiyle Süper Lig'in sezon şampiyonu Galatasaray oldu. 

Son güne kadar şampiyonun Fenerbahçe olacağını söyleyen astrolog Meral Güven ise, şampiyonun belli olmasının ardından söylemlerini değiştirdi.

Her iki tarafın da tepkilerine sebep olan Güven, hızını alamayıp TikTok'ta Fenerbahçeliler'e ağza alınmayacak küfürler etti.

Güven, Instagram'dan da şu paylaşımı yaptı:

O PAYLAŞIM SONRASI AÇIKLAMA

Astrolog Güven, bugün Ekol TV'ye yapmış olduğu açıklamalarda çıplak fotoğraflarının yayınlandığını görünce sinirlerine hakim olamadığını iddia etti.

Güven, "Bütün ailemin dahil edildiği bir grupta çıplak fotoğraflarım paylaşılmış. Ben de o çıplak resmi görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım ve küfür ettim. Ama nedenini başında söyledim. Sadece benim küfürlerim ortaya çıkarılmış" diye konuştu.

Meral Güven öte yandan fake hesaplardan kendi adına paylaşım yapıldığını belirterek, "İnanmayın bu hesaplara, bu hesaplar bize ait değil. Gece ne oldu bilmiyorum, hepsi silinmiş. Ben gerizekalı mıyım?" dedi.


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