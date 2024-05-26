Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! 'Bizde harama yer yok'
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin sosyal medya hesapları karşılıklı atıştı. Atışmaya Trabzonspor da katıldı.
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe'den karşılıklı paylaşımlar geldi.
Fenerbahçe, derbi galibiyetinden sonra kale direğini Galatasaray'a gönderince, Galatasaray da karşılık olarak şampiyonluk kupasının sapını Fenerbahçe'ye yolladığını "Hediyeniz yola çıktı" notuyla paylaştı.
Galatasaray'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'den cevap geldi. Sarı-lacivertliler paylaşımda "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından "Bizde harama yer yok." notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Kargonuz teslim edilemedi. https://t.co/yyfKvgmXDD pic.twitter.com/J3iK6ObRVZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 26, 2024
Son olarak Galatasaray Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayıp "Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz..." notunu düştü.
Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz... ?? https://t.co/cFvvrtGMEL pic.twitter.com/hm5irSIhQ7— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) May 26, 2024
TRABZON'DAN FENERBAHÇE'YE CEVAP
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Galatasaray için yaptığı paylaşıma cevap verdi. Bordo mavili takım, Fenerbahçe'nin "Bizde harama yer yok" paylaşımını alıntılayarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.
"Çünkü sizde haram çok" https://t.co/QsbULpc4nc— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 26, 2024
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