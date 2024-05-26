Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! 'Bizde harama yer yok'

Yayınlanma: 26.05.2024 - 23:31

Güncelleme: 27.05.2024 - 00:18

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe'den karşılıklı paylaşımlar geldi.

Fenerbahçe, derbi galibiyetinden sonra kale direğini Galatasaray'a gönderince, Galatasaray da karşılık olarak şampiyonluk kupasının sapını Fenerbahçe'ye yolladığını "Hediyeniz yola çıktı" notuyla paylaştı.

Galatasaray'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'den cevap geldi. Sarı-lacivertliler paylaşımda "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından "Bizde harama yer yok." notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayıp "Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz..." notunu düştü.

TRABZON'DAN FENERBAHÇE'YE CEVAP

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Galatasaray için yaptığı paylaşıma cevap verdi. Bordo mavili takım, Fenerbahçe'nin "Bizde harama yer yok" paylaşımını alıntılayarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.