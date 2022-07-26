Hande Fırat'tan o imama tepki: 'Eleştirmiyorum, pes diyorum'

26 Temmuz 2022 Salı, 09:26

Gazetemiz Cumhuriyet'in gündeme taşıdığı, daha önceki konuşmalarında laikliği ayaklar altına alıp hilafet isteğini açıkça dile getiren, son olarak da kadınları hedef alan skandal sözler eden Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, Hürriyet yazarı Hande Fırat'tan da tepki gördü.

Fırat, bugünkü köşe yazısında Halil Konakçı’nın "Erkekler kadından üstündür. Kadının rızık kazanma mükellefi yoktur ama her yerde kadın istismarı var. Daha cazip çünkü. Adam uyuşturucu parası kazansa kadının mesuliyeti yok. Sokaklar kasap dükkânı oldu, et görmekten içimiz dışına çıkıyor artık. Bu kadınların başında kocaları, adamları yok mu?" ifadelerini hatırlattı.

Fırat, Konakçı'ya "Eleştirmiyorum, pes diyorum. Halil Bey, asıl siz cahiliye döneminde kalmışsınız. Halil Bey yollarda gözleriniz neden hep kadınlarda? Halil Bey kimin ne giydiğinden size ne? Ve Halil Bey, ben ve benim gibi kadınlar sizinle eşit olamayız. Aramızda doldurulamaz bir uçurum var ve biz o uçurumun tepesinde, siz altındasınız" diyerek tepki gösterdi.

DİYANET SESSİZ

Yazısında “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda aradım. Yanıt alamadım" bilgisini paylaşan Fırat, "Umarım en kısa sürede o soruşturma başlar” ifadelerini kullandı.