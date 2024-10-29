Canlı yayında gerginlik! Ümit Özdağ yayını terk etti: ‘Benim muhatabım Özgür Özel’

Yayınlanma: 29.10.2024 - 23:32

Güncelleme: 29.10.2024 - 23:35

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’nin canlı yayınına konuk olarak katıldı.

Özdağ, programda CHP'nin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tutumunu eleştirdi.

Bu sırada yayına CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın cevap hakkını kullanmak üzere bağlanmak istemesi Özdağ'ı sinirlendirdi. Özdağ, canlı yayını terk etti.

Özdağ muhatabının CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir.

Ben Türk kamuoyu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum.

Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz.

Özgür Bey bağlanır, gelir konuşurum. Ama bunun dışında cevap hakkını ben yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler.”