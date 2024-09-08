'Hapisten nasıl çıktığını biliyorum' demişti... Ümit Özdağ'dan yeni 'Dilan Polat-Engin Polat' açıklaması: 'Miktar telaffuz edilmiş!'

Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:13

Güncelleme: 08.09.2024 - 09:13

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama, bahis oyunlarında dolandırıcılık gibi 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.

“NASIL ÇIKTIĞINI BİLİYORUM…”

Tahliyenin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz” paylaşımını yapmıştı.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Sözcü Televizyonu'nda İpek Özbey'in sunduğu 'Nokta Atışı' programının konuk olan Zafer Partisi lideri, o sözleri için şu yeni açıklamayı yaptı:

"Ben şeffaf siyaset gereği bildiklerimi çoğu zaman halkla paylaşırım. Mili güvenlik meseleleri ile ilgili bir şey olursa bunu paylaşmam ve paylaşmayacağımı da söylerim. Bu karar çıkmadan önce bir arkadaşım tesadüfen iki politikacı arasındaki konuşmayı ve konuşmanın içeriğini dinlemiş. Bana karar çıkmadan önce yazılı olarak aktardı. Ben de 'bunu paylaşabilir miyim?' diyerek hukukçularla konuştum. Hukuken paylaşmamın sakıncalı olduğunu ifade ettiler. Ben de onun için 'nasıl olduğunu biliyorum ama paylaşamam' dedim. Paylaşmam iki siyasetçinin de inkar etmesiyle sonuçlanacak. Bu açıdan paylaşmak hukuken doğru değil.

Çok saygıdeğer bir hukukçu hanımefendi paylaşmam doğrultusunda bir tweet attı. Ben de kendisini aradım ne olduğunu anlattım ve 'paylaşırsam savunmamı üstlenir misiniz?' dedim. 'Hiç yaklaşmam' dedi. İki kişi arasında bir konuşma olmuş, bir pazarlık olmuş, miktar telaffuz edilmiş. Bana gelen bilgi bu. Bu konuşmayı yapanlar bilsinler ki ben ne konuştuklarını biliyorum."