Canlı yayında 'Halit Kıvanç' anısı anlattı, dakikalar sonra ölüm haberi geldi

26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:01

Radyo ve televizyon yayıncılığının duayen ismi, spor spikeri ve gazeteci Halit Kıvanç 97 yaşında hayata veda etti.

Spor spikeri İsmail Şenol, Halit Kıvanç'ın ölümünden dakikalar önce Bein Sports canlı yayınında kendisini andıkları dakikaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bein Sports canlı yayınında Güntekin Onay ve İsmail Şenol, Halit Kıvanç'ın 1958 Dünya Kupası'ndaki Pele röportajını konuştu.

UZUN ÖMÜRLER DİLEDİ...

O anıdan bahseden İsmail Şenol, "Halit Kıvanç Dünya Kupası'na gidiyor, o sıralar Pele 17 yaşında... Röportaj için herkes birilerini kapmış, orada ufak bir çocuk olduğunu gören Halit Kıvanç, Pele ile röportaj yapıyor. O sıralar kimse o çocuğu tanımıyor fakat o çocuk büyüyor ve Pele oluyor. Buradan Halit abiye de uzun ömürler dileyelim, selam yollayalım" ifadelerini kullandı.

"BUNU KONUŞTUKTAN DAKİKALAR SONRA..."

Bu anları Twitter hesabından paylaşan Şenol, "Bunu konuştuktan dakikalar sonra Halit Kıvanç’ın vefat haberini aldık. Çok üzgünüz. Türk televizyonculuğu için efsane bir isimdi. Büyüğümüz, ustamızdı. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.