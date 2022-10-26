Halit Kıvanç'a veda paylaşımları: 'Çocukluğumuzdan bir parçayı kaybettik...'

"Radyo,televizyon ve basın camiası büyük bir duayenini, Türkçe çok kıymetli bir neferini, her birimiz çocukluğumuzdan bir parçayı kaybettik bugün…

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum."

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil.