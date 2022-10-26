Halit Kıvanç'a veda paylaşımları: 'Çocukluğumuzdan bir parçayı kaybettik...'
İlklerin ismi, usta sunucu Halit Kıvanç 25 Ekim Salı akşamı yaşamını yitirdi.
Türkiye'de spikerlik ve sunuculuk denildiğinde akla ilk gelen ilk isimlerden biri Kıvanç, 97 yaşındaydı.
ZİNCİRLİKUYU'YA DEFNEDİLECEK
Usta sunucunun ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran oğlu Ümit Kıvanç mesajında, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" dedi.
SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİLER
Kıvanç'ın ölüm haberi, kısa sürede Türkiye'yi yasa boğdu.
Acı haberin ardından siyasiler ve ünlüler taziye mesajları yayımladı.
#HalitKıvanç etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara oturdu.
İşte, duayen isim paylaşılan mesajlardan bazıları...
"Duayen gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
"Radyo ve televizyon tarihimizin kıymetli bir sunucusunu ve gazetecisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
İstanbul Büyükşehir Belediye (iBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.
"Değerli hocam, meslek büyüklerimin üstadı Halit Kıvanç’ı kaybettik. Türk spor yayıncılığının zirvesiydi. Oraya kimse kolay kolay ulaşamaz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."
Ercan Taner.
"Türkçenin asil, zarif , erdemli kuşağı
Dilimizin ahengini öğrendiklerimiz
Devri daim olsun
'Bana bir yokmuş deme içime dokunuyor.'"
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol.
"Acımız sonsuz, onu çok seven, ailesinden biri gibi hisseden yakın dostlarından olmanın ötesinde, onu usta kabul eden örnek alan çok şey öğrenen biri olarak da çok üzgünüm.Bir beyefendi yeri dolmaz çok yönlü bir gazeteci sunucuyu, Türkiye bir büyük değerini yitirdi."
Metin Uca.
"Ustamız, hocamız, değerli Ağabeyim
Halit Kıvanç'ı kaybettik.
Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun."
Uğur Dündar.
"Pırıl pırıl Türkçenizle, bilim ve sanattan beslenen yüreğinizle, hem spor yaşamımıza hem hayatımızın en sevinçli yanlarına dokundunuz.
Toprağınız çiçekler kokacak.."
Orhan Aydın.
"Mahallenin en yakışıklı ağabeyine uğurlar olsun."
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar.
"Cumhuriyet nedir diye sorsak herhalde Halit Kıvanç'ın alnındaki izlerden, dilindeki zarif Türkçemizden, jest ve mimiklerindeki edasından okuyabiliriz!
Anadolu’nun enücra köşesinde hayata hakim olarak başlayıp şerefle bir ömrü tamamlayan bu asil Türk beyfendisine rahmet diliyorum."
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal.
"Halit Kıvanç'ı yitirdik.
O muhteşem sesi, diksiyonu kulaklarımızda, gülüşü aklımızda…
Yattığı yer incitmesin.
Allah rahmet eylesin."
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı.
"Radyo,televizyon ve basın camiası büyük bir duayenini, Türkçe çok kıymetli bir neferini, her birimiz çocukluğumuzdan bir parçayı kaybettik bugün…
Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum."
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil.
"Halit Kıvanç’a veda etmek zor. Her nasihati, her sözü ve her sohbeti aklımda olacak. Hepimizin ustasıydın, her şey için teşekkürler Halit Abi."
Yekta Kopan.
"Siyah Beyaz yılların en renkli ismi,kıymetli büyüğümüz Halit Kıvanç’ın mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerinin başı sağolsun.Nur içinde yat Halit Abi."
Cem Yılmaz.
"Halit Kıvanç…
Bir efsane daha ayrıldı aramızdan ):
"Başımız sağ olsun.
Alanında bir duayendi.
Çok kıymetliydi. Ülkemizin büyük bir değeriydi. Çok sevdik onu.
Beyefendiliği ile, asaletiyle, zerafetiyle,
güler yüzüyle…
Hep sevgiyle, saygıyla anacağız kendisini.
Aile ve yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."
Tarkan.
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