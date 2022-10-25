TFF'den Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı
TFF, 97 yaşında yaşamını yitiren duayen sunucu Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 97 yaşında hayatını kaybeden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türk spor yayıncılığının duayen ismi, usta spiker ve gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Türk basınına başsağlığı dileriz" denildi.
Açıklamada, uzun yıllar boyunca maç anlatan ve programlar sunan Halit Kıvanç'ın Dünya Kupası ve olimpiyatlar başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyonda görev aldığı ve Türk sporuna değerli katkılarda bulunduğu belirtildi.
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