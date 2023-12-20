Canlı yayında itiraf etmişti: Mine Kocadağ’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:09

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:09

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ (25) ile eşi Mithat Kocadağ (31) arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı.

18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ’dan 6 ay boyunca haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Mithat Kocadağ canlı yayında ekiplere genç kadını gömdüğü yeri tarif etti. Ekipler canlı yayında gelen itiraf ve yer gösterme sonrası kocanın tarif ettiği bölgeye geldi.

Kocanın çuvala koyduğu eşini el arabası ile taşıyıp attığı ve üzerine çam ağaçlarının dalları ile örttüğü noktada, dallar titizlikle kaldırıldı ve bahsedilen çuval bulundu. Çuvalın ağzı açıldığında annenin cansız bedeni bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopside ise boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu. Mithat Kocadağ itirafın ardından canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı.

“ÜZERİNE BİRAZ TOPRAK ATTIM”

İstanbul’dan Denizli’ye getirilen Mithat Kocadağ ifadesinde, "Eşimin ilişkiye girdikten sonra boynunu 30 dakika boyunca sıktım. Olay gecesi saat 03.00’te mutfakta tartıştık. İttim, yere düştü. Başını vurdu ve öldü. Saat 05.00’e kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Yerden kaldıramadım. Mine’nin yüzünü havluyla sildim. Sonra da sarılıp, öptüm. Cesedini mutfaktan, önce banyoya götürdüm. Sonra ise yatak odasındaki bazanın altına sakladım. Sabah duş aldım ve işe gittim. Ceset bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Cesedi bazanın altından çıkarıp, çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin otomobilinin bagajına koydum. Cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00’da otelin bahçesine gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım" diyerek tüyleri ürpertti.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından katil koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Tamamlanan soruşturmanın ardından Mithat Kocadağ hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede hazırlandı.

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Mithat Kocadağ hakkında ’eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ’eşe nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.

Düzenlenen iddianamede, şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde ’En etkili fare öldüren ilaç’, ’En kuvvetli zehir hangisidir?’, ’İnsanları tek yumrukta nasıl bayıltırız’ başlıklarında aramalar gerçekleştirildiği ayrıca, ’Zorla ilişkide çocuk olur mu’ şeklinde arama yapıldığının tespit edildiği yer verildi.

Denizli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada Mithat Kocadağ hakkında ’kasten öldürme’ suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Karar duruşmasına Mithat Kocadağ SEGBİS ile katılırken, Mine Kocadağ’ın yakınları, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da hazır bulundu. Kendisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyerek mütalaa veren Cumhuriyet Savcısından sonra duruşmada son sözü sorulan sanık Mithat Kocadağ, eşiyle mutlu olmak için geçinmeye çalıştığını ve olay günü bir anlık cinnet getirdiğini ve cinayetin nasıl işlendiğini hatırlamadığını anlattı. Kocadağ, ailesine, oğluna yaşattığı bu durumdan dolayı pişman olduğunu ve oğluna bakacak yüzünün olmadığını söyledi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti verdiği kararda, mevcut deliller ışığında kasten öldürme suçunun sabit olduğu, telefonda yapılan ’bir ceset ne kadar sürede bozulur’ şeklindeki arama ile olay günü arasındaki sürenin 2,5 gün olduğu, bu sürenin sanığın kararından geri dönmesi için yeterli bir süre olduğu, fakat sanığın öldürme kararında sebat ettiğinin kabul edildiği, öldürme suçunun kadına karşı olmasının mahkemece ağırlaştırıcı neden kabul edildiği, bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca uzun süre kolluk kuvvetlerinin oyalanması nedeniyle takdir indirim uygulanmaması yönünde karar verdi.