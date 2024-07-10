Canlı yayını terk etmişti! Buket Aydın'dan açıklama: Şaban Sevinç'in özrünü kabul etmedi

Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:29

Güncelleme: 10.07.2024 - 11:42

TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın ile Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç arasında sert bir tartışma yaşandı.

'KREDİ KARTIYLA SAAT ALMAYA BENZEMEZ'

Şaban Sevinç'in "Parayla pek çok şeyi satın alabilirsin, pahalı saat alabilirsin ama CHP delegesi satın alamazsın, kredi kartıyla saat almaya benzemiyor bu" sözlerine Buket Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım" yanıtını verdi.

'ŞOV YAPMA'

Sevinç'in "Sana demiyorum" demesi üzerine Aydın sinirlendi.

Aydın "Kime diyorsun? Seni kim böyle yönlendiriyor, şov yapma, haddini bil. Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan, ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem" diyerek, yayını terk etti.

SEVİNÇ ÖZÜR DİLEDİ

Aydın'ın yayının terk etmesinin ardından Sevinç, programın ilerleyen dakikalarında "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" dedi.

BUKET AYDIN'DAN AÇIKLAMA: ÖZRÜ KABUL ETMEDİ

Sevinç'in özrünün ardından gözlerin çevrildiği Aydın, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aydın, Sevinç'in özrünü kabul etmediğini söyledi.

Aydın'ın paylaşımı şöyle:

"Bu akşam yayının başından bu yana bu şahsın saldırılarına maruz kaldım. Onunla aynı fikirde olduğum anlar dahil olmak üzere bana sesini yükseltip küçümser bir tavırla konuştu. Sürekli bana sen diye hitap etti. Defalarca ben size diyorum dememe rağmen bana sen dedi. Anlattıklarımı anlayamıyorsunuz diyerek gerizekalı imasında bulundu. Hepsine sustum. Ama bir ulusal kanalda adeta Twitter trolü gibi defalarca öyle olmadığını yalan olduğunu anlattığım bir takım saçmalıklar üzerinden beni susturmaya çalışmasına müsaade edemezdim. Kendisi benimle siyasi arenada laf yarıştıramadığı için bel altı vurmaya kalktı. Bir kadın olarak buna sessiz kalmak onurumu ve şerefimi zedeler. Biz siyasi tartışmalara girebiliriz herkes fikrini açıkça söyler; kavga edebiliriz. Ama saygısızlık; bel altı imalar kavgayı kişiselleştirmek bunlar kabul edilemez. Konuyu kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Son olarak bu şahsın özrünü asla kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum."