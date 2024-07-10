Yayınlanma: 10.07.2024 - 09:36

Güncelleme: 10.07.2024 - 09:36

tv100 kanalında konuk olarak yer alan Şaban Sevinç ve Buket Aydın arasında tartışma yaşandı. Sevinç'in Aydın'a kredi kartı göndermesi yapmasının üzerine Buket Aydın programı terk etti. Yaşanan tartışmanın ardından Şaban Sevinç'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli? Şaban Sevinç ve Buket Aydın arasında ne yaşandı?

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

Şaban Sevinç, 1 Mayıs 1964 tarihinde Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. 1981 yılında Bafra Lisesi (1981), Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü (1988) mezunudur.

Gazetecilik mesleğine 1987 yılında Milliyet gazetesinin Ankara Bürosu'nda başladı. 1989 yılında Hürriyet gazetesine geçti. 1990'da kısa dönem er olarak 8 aylık askerlik görevini tamamladı. Askerlik sonrası 1992 yılında gazetesine dönerek, Hürriyet gazetesinin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görevlendirildi.

Şaban Sevinç, 2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi. 2012 yılından bu yana Halk TV Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor.

ŞABAN SEVİNÇ EVLİ Mİ?

1991 yılında Selma Sevinç ile evlendi. Melisa ve Devrim Can isimli iki çocuğu bulunmaktadır.

ŞABAN SEVİNÇ VE BUKET AYDIN ARASINDA NE YAŞANDI?

tv100 kanalında bir programa konuk olan Şaban Sevinç ve Buket Aydın arasında bir tartışma yaşandı. Sevinç'in Aydın'a yönelik "Parayla pek çok şeyi satın alabilirsin, pahalı saat alabilirsin ama CHP delegesi satın alamazsın, kredi kartıyla saat almaya benzemiyor bu" sözlerine Buket Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım" yanıtını verdi. Sevinç'in "Sana demiyorum" demesi üzerine Aydın, "Kime diyorsun? Görüyorsunuz değil mi yaptığı şeyi? Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana kim yazıyor 50 saattir o mesajları Şaban Sevinç? Seni kim böyle yönlendiriyor? Şov yapma. Haddini bil. Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan, ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem" diyerek yayını terk etti.