Stüdyoda gergin anlar... Buket Aydın canlı yayını terk etti

Yayınlanma: 09.07.2024 - 23:52

Güncelleme: 10.07.2024 - 00:22

TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın ile Bizim Tv Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç arasında tartışma çıktı.

Sevinç’in “Kredi kartıyla saat almaya benzemiyor.” demesiyle Buket Aydın, “Ben kredi kartıyla saat almadım.” dedi ve ayaklandı.

Şaban Sevinç’e, “Haddini bil, bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç.” ifadelerini kullandı.

Sevinç, daha sonra yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.