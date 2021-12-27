Canpolat'tan İmamoğlu'na destek
CHP İstanbul il örgütünün önceki başkanı Cemal Canpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.
CHP İstanbul il örgütünün önceki başkanı Cemal Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.
2017 yılında Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan İBB Başkanlığı için AKP adayının karşısında Ekrem İmamoğlu’nu ilk aday gösterenlerden Cemal Canpolat, İçişleri Bakanlığı tarafından teftiş başlatılmasını eleştirdi.
Canpolat, sosyal medyadan “Haksızlıklar karşısında yanındayız” paylaşımı yaptı.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- 3 Ocak'a dikkat çekip uyardı
- Nebati'den memur ve emekli zammı açıklaması
- 'Haddini bildiririm' telefonu
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Memurlar isyan etti
- FETÖ’cü generalin eşi neden cezaevine gönderildi?
- Financial Times'tan TL uyarısı
- Vaka sayısında korkunç artış
- HDP binasına saldırı
- Özer Sencar son anketi açıkladı