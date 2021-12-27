Canpolat'tan İmamoğlu'na destek

CHP İstanbul il örgütünün önceki başkanı Cemal Canpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2021 Pazartesi, 23:30
Canpolat'tan İmamoğlu'na destek
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CHP İstanbul il örgütünün önceki başkanı Cemal Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. 

2017 yılında Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan İBB Başkanlığı için AKP adayının karşısında Ekrem İmamoğlu’nu ilk aday gösterenlerden Cemal Canpolat, İçişleri Bakanlığı tarafından teftiş başlatılmasını eleştirdi.

Canpolat, sosyal medyadan “Haksızlıklar karşısında yanındayız” paylaşımı yaptı.


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