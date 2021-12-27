Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu'na destek: Yolumuz uzun!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı'nın "terör teftişi" başlatmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye 'terör teftişi' izni vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Soyer, "Ekrem İmamoğlu başkanım yolumuz uzun, gelecek günler güzel. Adaletin, hukukun üstünlüğünün siyasete feda edilmeyeceği bir memleketi hep birlikte kuracağız. Yanınızda olmaya, desteğimizi büyütmeye devam edeceğiz…" ifadelerini kullandı.
. @ekrem_imamoglu Başkanım yolumuz uzun, gelecek günler güzel.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) December 27, 2021
Adaletin, hukukun üstünlüğünün siyasete feda edilmeyeceği bir memleketi hep birlikte kuracağız.
Yanınızda olmaya, desteğimizi büyütmeye devam edeceğiz…
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