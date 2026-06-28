Cansız bedeni bulundu: Cesedinin başında eşi ile annesi kavga etti

Edirne merkezden Elçili köyüne gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan ve dün akşamdan beri kayıp olarak aranan Öner Tütüniçmez'in (31) cansız bedeni, sabah saatlerinde Üyüklütatar köyü yakınlarındaki bir sulama kanalında bulundu.

ARBEDE YAŞANDI

Acı haberi alarak olay yerine gelen iki çocuk babası Tütüniçmez'in eşi ile annesi arasında, cenazenin başında kazadan ötürü birbirlerini suçladıkları bir tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek fiziki arbedeye dönüşen gelin-kayınvalide kavgasını, olay yerindeki jandarma ve itfaiye ekipleri araya girerek güçlükle yatıştırdı.

Sinir krizi geçiren aile üyeleri alandan uzaklaştırılırken, Tütüniçmez'in cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde incelemeler sürüyor.