Cansız bedeni sulama kanalında bulunmuştu... Ses kaydı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:20

Güncelleme: 21.09.2023 - 15:23

Şanlıurfa'nın Emirler Mahallesi'nde oturan 9'uncu sınıf öğrencisi Fevzettin Ay, 3 gün önce evden ayrıldı. Eve dönmeyen Ay'ın ailesi, çevrede yaptığı aramada kayıp çocuklarını bulamayınca jandarmaya başvurdu.

Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Ballıca Mahallesi'nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında dün akşam saatlerinde Ay’ın telefon ve cüzdanını buldu.

CANSIZ BEDNEİNE ULAŞILDI

Fevzettin Ay’ın kanala düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar arama yaptı. Aramalarda Fevzettin Ay’ın cenazesine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, kanal kenarında bulunan cep telefonu incelemesinde Fevzettin Ay’ın ölmeden önce kayıt yaptığını tespit etti.

"HAKKINI HELAL ETSİN DİYORUM"

Ay’ın kanal kenarında yaptığı kayıtta helallik isteyerek “Sevdiklerimin üzülmemesini istiyorum. Babam hakkını helal etsin ve onu sevdiğimi bilsin. Hiçbir zaman babam beni öpmedi. Ben onu öpmedim. Böyle bir fırsatım olmadığı için çok şansızım. Hakkını helal etsin diyorum. Sonrasında kimsenin namusuna Allah’a şükür el uzatmadık. Kimseye bir borcum yok, ölüm sebebim bir sıkıntı olduğundan değil” dediği belirlendi.

Fevzettin Ay'ın cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.