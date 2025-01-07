Cansız mankenin üzerindeki montu çaldı: O anlar kameralara yansıdı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:31

Güncelleme: 07.01.2025 - 10:32

Avcilar'da giyim mağazasının önüne gelen şüpheli, cansız mankenin üzerinde bulunan 2 bin 500 lira değerindeki montu bir süre inceledikten sonra çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir giyim mağazasının önünden geçen şüpheli, kaldırımda bulunan cansız mankenin üstündeki montu gördükten sonra geri dönerek incelemeye başladı.







Çevredekilere aldırış etmeden bir süre montun içini ve dışını kontrol eden şüpheli daha sonra montu cansız mankenin üstünden çıkardı. Bu sırada mankenin üstündeki çantayı da yere düşüren ve onu da almaya karar veren şüpheli, çıkardığı montu da katlayarak mağazanın önünden uzaklaştı. Montun değerinin 2 bin 500 lira olduğu öğrenilirken hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Bir süre sonra dışarı çıkan iş yeri sahibi hırsızlığı fark ederek polise bildirdi. Polis, ihbar üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.