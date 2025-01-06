Tokat'ta '4 dakikada' hırsızlık: Otomobilin ses sistemini çalıp, kayıplara karıştı

Tokat’ın Zile ilçesinde kimliği belirsiz kişi, park halindeki otomobilin kapısını açıp, 4 dakikada ses sistemini söküp, çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta '4 dakikada' hırsızlık: Otomobilin ses sistemini çalıp, kayıplara karıştı
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DHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:04

Minareisağır Mahallesi Trabu Sokak’ta dün gece park halindeki tüm araçları kontrol eden kişi, İsmail Koçyiğit’in otomobiline yönelip, sürücü kapısını açarak arka kapıyı açtı.

Otomobile binip kapıyı kapatan şüpheli, 4 dakikada otomobilin ses sistemini söküp çaldı. O anlar, yakındaki evin güvenlik kameralarına yansıdı.

ARAÇ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah durumu fark eden otomobilin sahibi İsmail Koçyiğit, polise şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 


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