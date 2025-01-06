Tokat'ta '4 dakikada' hırsızlık: Otomobilin ses sistemini çalıp, kayıplara karıştı
Tokat’ın Zile ilçesinde kimliği belirsiz kişi, park halindeki otomobilin kapısını açıp, 4 dakikada ses sistemini söküp, çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Minareisağır Mahallesi Trabu Sokak’ta dün gece park halindeki tüm araçları kontrol eden kişi, İsmail Koçyiğit’in otomobiline yönelip, sürücü kapısını açarak arka kapıyı açtı.
Otomobile binip kapıyı kapatan şüpheli, 4 dakikada otomobilin ses sistemini söküp çaldı. O anlar, yakındaki evin güvenlik kameralarına yansıdı.
ARAÇ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Sabah durumu fark eden otomobilin sahibi İsmail Koçyiğit, polise şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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