Cansu Canan, Fethullah Gülen'in ölüm haberini böyle anons etti: 'Ateşi bol olsun'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:45

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:49

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen öldü. Gülen'in ölüm haberi, kendisine yakın 'Herkul' sitesinde duyuruldu.

Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü, Herkul adlı internet sitesinin sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

“Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

FETÖ elebaşı Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.

CANSU CANAN ÖLÜM HABERİNİ BÖYLE VERDİ

TV100 haber spikeri Cansu Canan Özgen, Fetullah Gülen’in ölüm haberini verirken yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özgen, haberi verirken “Bu haberi mutlulukla veriyoruz. Yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım” ifadelerini kullandı.

Özgen, “Hala bu haberler iddia aşamasında ama biz de ateşi bol olsun diyoruz. Bu vatanı bölmeye çalışmış, vatan evlatlarını şehit etmiş FETÖ elebaşına ateşi bol olsun demekten başka bir şey denmez. Vatan hainlerine de böyle ülkesinden uzakta ölmek düşer" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.