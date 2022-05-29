Esenyurt'ta otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
İstanbul Esenyurt’ta bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye tarafından çıkarıldı. Yılanın boyunun 1 metreden uzun olduğu görüldü.
Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt’taki çeşitli eczanelere ilaç teslim eden sürücü, otomobilindeki yılanı fark etti. Otomobili Esenyurt'ta bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ecza deposunun önüne aracı park edip yılanı çıkarmaya çalıştı.
BOYU 1 METREDEN UZUN
Sürücü, paspas ile bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramadı. Haber verilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin ön kaputunda gizlendiği yeri belirleyerek, yılanı aparat ile çıkardı.
Boyu 1 metreden uzun olduğu görülen yılan, doğal ortamına bırakıldı.
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