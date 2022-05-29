Esenyurt'ta otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı

İstanbul Esenyurt’ta bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye tarafından çıkarıldı. Yılanın boyunun 1 metreden uzun olduğu görüldü.

DHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 10:30
Esenyurt'ta otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
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Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt’taki çeşitli eczanelere ilaç teslim eden sürücü, otomobilindeki yılanı fark etti. Otomobili Esenyurt'ta bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ecza deposunun önüne aracı park edip yılanı çıkarmaya çalıştı.

BOYU 1 METREDEN UZUN

Sürücü, paspas ile bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramadı. Haber verilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin ön kaputunda gizlendiği yeri belirleyerek, yılanı aparat ile çıkardı.

Boyu 1 metreden uzun olduğu görülen yılan, doğal ortamına bırakıldı.


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