‘Çapkanlar’ suç örgütüne operasyon: 42 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasadışı bahisle elde edilen paraları aklamaya çalışan 'Çapkanlar' suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:46
‘Çapkanlar’ suç örgütüne operasyon: 42 şüpheli yakalandı
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Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan şikayetler sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. 

Yapılan çalışmalar sonucunda 'Çapkanlar' suç örgütü şüphelilerinin, kiralık daire tutarak burada internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, yasadışı bahis sonucunda elde edilen paraların ise banka hesapları ve kripto varlıklar vasıtasıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

7 AY SÜREN TEKNİK TAKİP

'Çapkanlar' suç örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında 7 ay süresince 20 şüphelinin GSM numaralarına yönelik tedbir kararı alınarak dinleme, kayıt ve sinyal bilgileri elde edildi. Elde edilen bilgiler ışığında soruşturma genişletildi. İstanbul merkezli 4 ilde 60 şüpheli ve 20 ofis tespit edildi.

42 ŞÜPHELİ VE ÇOK SAYIDA SİM KART ELE GEÇİRİLDİ

Yöneticiliğini Rıdvan Çapkan, Fırat Çapkan ve Sedat Çapkan’ın yaptığı 'Çapkanlar' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise, 113 bin 200 lira ve bin 141 dolar ile 6 adet ruhsatsız tabanca, 358 fişek, 70 adet telefon, 90 adet sim kartı, 12 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası ve 6 adet monitör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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