3 milyon dolarlık sahte para operasyonu: Örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklanırken, operasyonda 3 milyon 204 bin 300 ABD Doları değerinde sahte para ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:12
3 milyon dolarlık sahte para operasyonu: Örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Çerkezköy’de parada sahtecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara operasyon icra edildi.

Operasyonda dosya çerçevesinde takibi yapılan örgüt lideri Hakan Uslu’ya Mersin’deki ikametinde ve Adana ilindeki iş yerinde de operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 3 milyon 204 bin 300 ABD doları değerinde sahte para, 7 adet dolar basma kalıbı, 2 adet para sayma makinesi, 3 adet para kontrol makinesi, 3 kutu dolar basımında kullanılan boya, 3 adet dolar basımında kullanılan ipek kalıp, 3 adet para ayarlamada kullanılan bilgisayar,1 adet renkli fotokopi makinesi, 1 adet para basmada kullanılan matbaa makinesi, 1 adet para kesiminde kullanılan makine, 1 adet pres transfer makinesi, 1 adet kırpma makinesi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Örgüt lideri dahil operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.


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