Cari fazla 3.2 milyar dolar, çevrilmesi gereken borç 170 milyar dolar

21 Aralık 2021 Salı, 04:00

İktidar “düşük faiz, yüksek kur” politikasıyla ekonomide tüm hesapları cari fazla üzerine yapıyor. Buna karşın dolar arttıkça Türkiye’nin borç tutarı da artıyor. Cari işlemler ekimde 3.2 milyar dolar fazla verdi. Geçen yılın ocak-ekim döneminde 28.6 milyar dolar olan cari işlemler açığı ise bu yıl 8.4 milyar dolara kadar geriledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) haftalık ekonomi raporunda bu rakamları değerlendirdi. İktidarın yeni ekonomik modelle TL’nin değerini serbest düşüşe bırakıp cari işlemler fazlası vererek enflasyonun ve döviz kurunun dengeleneceğini ileri sürdüğüne dikkat çekilen raporda, şu vurgu yapıldı:

“TL’ye yüzde 60’a yakın oranda değer kaybettirilerek yabancı sermayenin kaçışını hızlandırarak ve enflasyonun hızla yükselerek yoksullaşmayı bunca artırması” karşılığında verilen cari işlem fazlası Türkiye’nin döviz ihtiyacını tümüyle karşılamaktan uzaktır.”

Türkiye’nin gelecek 12 aylık dönemde 170 milyar dolarlık dış borç ödeme yükümlülüğü bulunduğuna işaret edilen raporda, “Vatandaşların tasarruflarını TL yerine döviz ve altına yönlendirmesi, yurtdışına sermaye kaçışının sürmesi, dövize olan talebi aylık 2-3 milyar dolarlık cari fazlayla karşılanamayacak ölçüde artırıyor” denildi.

Rapora göre, Türkiye’nin gelecek 12 aylık dönemde vadesi dolacak olan 170.3 milyar dolarlık dış borçlarının 5.8 milyar dolarlık kısmını Hazine, 514 milyon dolarını yerel yönetimler, 28.9 milyar dolarını kamu bankaları, 198 milyon dolarını da KİT’ler üstlenecek. 26.1 milyar dolarlık kısmı ise Merkez Bankası’na ait.

ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU 237 MİLYAR DOLAR

Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçları ise bu yılın ilk 10 aylık döneminde 4 milyar dolar artarak 236.9 milyar dolara kadar yükseldi. Sektörün uzun vadeli dış borçları 1.8 milyar dolar azalarak 161.4 milyar dolara gerilerken kısa vadeli dış borçlarında ise 5.8 milyar dolarlık artış kaydedildi. Uzun vadeli dış borçların 64.7 milyar doları finans kesimine, 96.8 milyar doları ise reel sektöre ait bulunuyor. Ocak-ekim döneminde finans sektörünün borcunda 6.2 milyar dolarlık azalış, reel sektörün borçlarında ise 4.4 milyar dolarlık artış yaşandı.

