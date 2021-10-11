Cari açık rakamları açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.
Merkez Bankası, geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 68 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 528 milyon dolarlık fazla verdi. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı, 23 milyar 33 milyon dolara geriledi.
Bunda, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 618 milyon dolar azalarak 2 milyar 757 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 2 milyar 281 milyon dolar artarak 4 milyar 76 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 537 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 433 milyon dolar düzeyinde oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de ağustosta 3 milyar 397 milyon dolar gerçekleşti.
GELİR DENGESİ KALEMİ
Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre 220 milyon dolar artarak 850 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, 83 milyon dolar azalarak 59 milyon dolar düzeyinde oldu.
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