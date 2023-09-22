Çarptığı dubaları metrobüs yoluna devirerek ilerledi: Bunun adı düpedüz cinayete teşebbüs
İstanbul'da E5 karayolunda ilerleyen bir araç, çalışma nedeniyle önlem amaçlı koyulan dubalara çarparak metrobüs yoluna attı. Sürücünün, metrobüsleri tehlikeye attığı görüntüleri paylaşan Murat Ongun, “Bunun adı düpedüz cinayete teşebbüs” ifadesini kullandı.
Son dönemde yürüyen merdivenlere yapılan sabotajların yaşandığı metro metrobüs merdivenlerinin ardından skandal bir görüntü daha ortaya çıktı.
İstanbul’da beyaz ticari bir araç sürücüsü, seyir halindeyken İBB’nin çalışma nedeniyle geçici metrobüs yolunda koyduğu dubaları devirerek ilerledi.
Onlarca insan taşıyan metrobüslerin hat boyunca ilerlediği yola devrilen dubalar nedeniyle büyük tehlike atlatılırken o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, görüntüleri sosyal medya hesabından “Bunun adı düpedüz cinayete teşebbüs” ifadeleriyle paylaştı.
Ongun, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi hesabını da etiketleyerek şikayette bulundu.
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