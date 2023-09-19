İBB'ye bir 'yürüyen merdiven' sabotajı daha! Merdiveni durdurdular, kumpası 'çak' hareketiyle kutladılar
İstanbul'da yürüyen merdivenlere yönelik düzenlenen sabotaj görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, sabotaj düzenleyenlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
İBB, metrobüs hatlarındaki yürüyen merdivenlere dönük sabotajlara ilişkin suç duyurusunda bulundu. 17 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen sabotajlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak savcılık makamına iletildi.
Kötü niyetli kişilerin yürüyen merdivenleri tuşlara basılarak durdurdukları, kamu hizmetinden yararlanma hakkını engelleyerek suç işledikleri hatırlatıldı. TCK’nın 113. Maddesinde yer alan Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun işlediğinin kamera görüntüleriyle sabit olduğu belirtildi. Suç duyurusunda, şahıslar hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edildi.
Öte yandan İBB'nin yayınladığı söz konusu videoda, merdivenleri durduran iki kişinin birbirine 'çak' hareketi yaptığı görüldü.
Yer : Beylikdüzü Metrobüs Durağı— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 19, 2023
Tarih : 17.09.2023
İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/JkMNNPUXH7
A HABER DE KUMPASIN PARÇASI OLMUŞTU
Yürüyen merdivenlerin birileri tarafından kasıtlı olarak durdurulduğu ve olay yerine anında gelen A Haber ekibi tarafından haberleştirildiği ortaya çıkmıştı.
Yürüyen merdivenleri kapatan sabotajcılar İBB’nin çalışmadığını iddia ederek, “82 basamak var ve çalışmıyor, çilenin bitmesini bekliyoruz” demişti.
BOJİ’YE DE İFTİRA ATMIŞLARDI
İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına binip şehri gezen köpek Boji’den rahatsız olan troller ceplerinde taşıdıkları dışkı ile ‘Boji toplu ulaşım aracına pisledi’ iftirasını atmıştı.
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