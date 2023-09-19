İBB'ye bir 'yürüyen merdiven' sabotajı daha! Merdiveni durdurdular, kumpası 'çak' hareketiyle kutladılar

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:27

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:36

İBB, metrobüs hatlarındaki yürüyen merdivenlere dönük sabotajlara ilişkin suç duyurusunda bulundu. 17 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen sabotajlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak savcılık makamına iletildi.

Kötü niyetli kişilerin yürüyen merdivenleri tuşlara basılarak durdurdukları, kamu hizmetinden yararlanma hakkını engelleyerek suç işledikleri hatırlatıldı. TCK’nın 113. Maddesinde yer alan Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun işlediğinin kamera görüntüleriyle sabit olduğu belirtildi. Suç duyurusunda, şahıslar hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edildi.

Öte yandan İBB'nin yayınladığı söz konusu videoda, merdivenleri durduran iki kişinin birbirine 'çak' hareketi yaptığı görüldü.

Yer : Beylikdüzü Metrobüs Durağı

Tarih : 17.09.2023



İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/JkMNNPUXH7 — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 19, 2023

A HABER DE KUMPASIN PARÇASI OLMUŞTU

Yürüyen merdivenlerin birileri tarafından kasıtlı olarak durdurulduğu ve olay yerine anında gelen A Haber ekibi tarafından haberleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Yürüyen merdivenleri kapatan sabotajcılar İBB’nin çalışmadığını iddia ederek, “82 basamak var ve çalışmıyor, çilenin bitmesini bekliyoruz” demişti.

BOJİ’YE DE İFTİRA ATMIŞLARDI

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına binip şehri gezen köpek Boji’den rahatsız olan troller ceplerinde taşıdıkları dışkı ile ‘Boji toplu ulaşım aracına pisledi’ iftirasını atmıştı.