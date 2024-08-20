CarrefourSA depo işçileri direnişi holdingin önüne taşıdı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 17:01

Güncelleme: 20.08.2024 - 17:31

İstanbul Esenyurt’ta faaliyet yürüten CarrefourSA deposunda DGR isimli taşeron firmaya bağlı çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, iş koşullarında iyileştirme ve zam talebinde bulundu. Bunun ardından sendika üyesi 4 işçinin işten çıkarıldı. Hakları için depo önünde direnişe başlayan işçiler bir haftayı aşkın süredir direniyor. Depo işçileri dün eylemlerini Levent’teki Sabancı Holding önüne taşıdı. DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, Türkiye’nin birçok noktasında emekçilerin hak aramak için eylem yaptığını hatırlattı. Acar, “Bu direniş yalnızca bir ücret direnişi değildir. Sarı sendikaların yarattığı sorunlara karşı da direniyoruz” dedi. Acar’ın konuşmasının ardından işçiler de birer konuşma yaptı.

AMBULANS YERİNE 'KORSAN TAKSİ'

İşçilerin yaptığı konuşmalarda iş güvenliği ve işçi sağlığı sorunları ve yetersiz beslenme sorunu öne çıktı. İşçilerden Yaşar Erhan, söz konusu depoda neredeyse her gün bir iş kazası yaşandığını söyledi. Erhan, “Bize ‘aslansınız yaparsınız’ diyorlar. Ama yemeklerde her öğün makarna çıkıyor. Makarna yiyen aslan mı olur?” dedi. İşçilerden Remzi Çobanoğlu ise geçirdiği bir iş kazasında ayaklarının kırıldığını söyledi. Yetkililerin ambulans çağırmadığını ve uzun süre yardım beklediğini söyleyen “Kaza yaptım ayağım kırıldı. Korsan taksi çağırdılar. Ben kırık ayakla dışarıda bekledim. Bir taşeron işçi beni devlet hastanesine götürdü. Ayağım alçıya alındı. Tedavim için pahalı bir iğne yazdılar. Yetkilere söyledim ancak bir yanıt alamadım” ifadelerini kullandı. İşçiler talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.