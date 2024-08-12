CarrefourSA deposunda taşeron firmada çalışan işyeri temsilcileri işten çıkarıldı: İşçiler eylemde

Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:33

Güncelleme: 12.08.2024 - 12:50

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan CarrefourSA deposunda DGR isimli taşeron firmaya bağlı çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi iş yeri temsilcileri işten atıldı. Depoda çalışan işçiler, işten çıkarmaların ardından iş bıraktı.

Esenyurt'ta bululan CarrefourSA deposunda çalışan DGD-Sen üyesi depo işçilerinin zam talebi DGR isimli taşeron firmaya iletildi. DGD-Sen'in aktardığına göre iş yeri temsilcileri işten atıldı. Bugün mesai başlangıcında depoda bir araya gelen işçiler, işbaşı yapmadı.

İşçiler yaptıkları açıklamada, işten atılan tüm işçilerin geri alınması, iş yerinde İSİG önlemlerinin alınması ve Carrefoursa’nın ara zam uygulaması taleplerini DGR firmasına ilettiklerini, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.

İŞÇİLER TALEPLERİNİ BİLDİRDİ

İşçilerin yaptığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Bugün, Esenyurt deposunda DGD-SEN üyesi depo işçilerinin zam talebine karşılık taşeron firma yöneticileri sendikanın işyeri temsilcilerini işten çıkardı. Sabah mesai başlangıcında bir araya gelen işçiler, işbaşı yapmadı. Aşağıdaki talepler yerine getirilene kadar iş bırakma eylemini sürdürecekler:

Taleplerimiz:

Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız: İşten çıkarılan tüm işçiler işe iade edilecek.

Depoda ölümle burun buruna çalışmak istemiyoruz: İş Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) önlemleri alınacak.

Temmuz'da ara zam yapmayan devlet holdinglerden taraf, örgütlenerek mücadele ediyoruz: CarrefourSA'da ara zam yapılacak.