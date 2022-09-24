Çarşafa sarılı şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sokağa bırakılan çarşafa sarılı şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
Yeni Mahalle Tunç Sokak'ta meydana gelen olayda sokağa bırakılan çarşafa sarılı şüpheli paketi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak şüpheli paketin bulunduğu alana emniyet şeridi çekti.
Çarşafa sarılı şekilde direğin dibine bırakılan şüpheli paketi inceleyen ekipler, televizyon buldu. Sokağı tekrar ulaşıma açan emniyet ekipleri televizyonu alarak karakola götürdüler.
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