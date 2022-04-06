Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Ayşe Tolga'ya hırsızlık şoku: '1 milyonluk mücevheri çalındı' iddiası
Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, evine temizlik için gelen çalışanı tarafından soyulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kasadaki tüm mücevherlerinin ve parasının çalındığını ileri süren Tolga, kaybının bir milyon lira olduğunu belirtti.
TRT1’in sevilen dizisi Seksenler’in başrollerinden Ayşe Tolga, evindeki temizlik işlerine yardımcı olması için anlaştığı H.T. ile yaklaşık iki yıldır çalışıyordu. Ünlü oyuncu, geçen aylarda çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti.
Ancak komşusu Tolga'yı arayarak, evde yapılan
temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu söyledi. Durumdan şüphelenen
oyuncu, hemen evine gidip kendi eşyalarını inceledi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Kasadaki lüks marka saatlerinin, pırlanta yüzüklerinin,
kolyelerinin ve değerli eşyalarıyla parasının yerinde olmadığını gören oyuncu,
polis merkezine başvurup 1 milyon lira değerindeki mücevherlerinin ve parasının
çalındığını söyleyerek temizlikçiden şikayetçi oldu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre,
savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayla ilgili ifadesi alınan hizmetli, suçu işlemediğini
ileri sürerken Tolga'nın arkadaşı olayla ilgili tanık oldu. Sena K.,
hizmetlisinin hırsızlığını yakaladığını ve Ayşe Tolga'yı uyardığını söyledi.
Savcılık, hizmetli H.T. hakkında, 'Hırsızlık' suçundan 4,5 yıla kadar hapis
istemiyle dava açıldı.
DEĞERLİ EŞYALARI ÇALINDI
Hazırlanan iddianamede, ikametinin kapısında veya
penceresinde herhangi bir zorlamanın, ikamette olağan dışı bir karışıklığın
olmadığı, ayrıca takı kutularında bazı ziynet eşyalarının da olduğunun tespit edildiği,
dolayısıyla bu suçu eve rahatça girip çıkan birisinin işleyebileceği anlatıldı.
Ayşe Tolga'nın 100 bin liralık marka 1 adet altın kolye, pırlantalar, 100 bin liralık yakut kolye, 250 bin liralık pırlanta kolye, yarım milyonluk altın kolye setlerinin çalındığı kaydedildi.
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