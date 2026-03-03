Çarşamba Müftülüğü'nden zarf uyarısı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ramazan ayında Kuran kurslarına yardım adı altında zarf dağıtıp para toplamaya çalışan şahıslar ilçe müftülüğünü harekete geçirdi.

Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun, bölgede görev yapan din görevlilerine gönderdiği mesajda, bu kişilerin köyleri dolaştığı ve asılsız taleplerle yurttaşlardan maddi destek istediğini belirtti.

Şahısların özellikle Hasbahçe Emine Uğur Yatılı Kız Kur’an Kursu, Hamza Aslan Yatılı Erkek Kur’an Kursu ve tarihi Göğceli Camisi’nin isimlerini kullanarak zarf dağıttığı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların izinsiz yardım toplama girişimlerine itibar etmemelerini ve şüpheli şahısları anında kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı.