Son Dakika... Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması! 'Sokağa çarşıya pazara kulak kapayan bir hükümet olmadık, insanımızı ezdirmedik'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 18:10

Güncelleme: 16.07.2024 - 18:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dış siyasette oldukça yoğun bir ziyaret trafiğimiz oldu. Astana'da ülkemiz ve milletimiz açısından çok hayırlı neticeler doğuracak kritik temaslar gerçekleştirdik.

Sayın Putin ve Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimliydi. Çin ile imzaladığımız 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir.

Ülkemiz ekonominise katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız sonuna kadar açıktır. Ciddi yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz.

9-11 tarihleri arasında düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin NATO içerisinde önemini tekrar ortaya koymuştur. Müttefiklerden beklentilerimizi ifade ettik.

Ülkemize binbir naz ile verilen silahlar bakıyorsunuz terör örgütlerinin sığınaklarından çıkıyor. Bunların ittifak ruhu ile bağdaşmadığı açıktır. Temaslarımızdan bunları söyledik.

6 Şubat'ta depremin yıktığı şehirlerimizi dev bir şantiye alanına çevirdik. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmek istiyoruz. 2025'te evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak.

Afetzede kardeşlerimiz şunu bilsin bir elimiz daima deprem bölgesinin üzerindedir. Depremin yıktığı şehirlerini ayağa kaldırmadan gönlümüz rahat etmeyecektir. Biz milletle seçim meydanlarında yaptığı sözleşmesine sadık kalan bir iktidarız.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Millete verdikleri sözleri tutmak yerine orada burada günaşırı miting yaparak kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Beşiktaş'ta yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde aynı beceriksizliğin faturasını İzmir Konak'ta ödedik. Adeta bağırarak gelen bu faciada vebali olanlar çıkıp milletten özür dilemedi.

Sorumluluklarını kabul edecek hiçbir açıklama yapmadılar. Hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler. Bunun mazur görülebilir bir yanı yoktur. İnsan hayatına mal olan iş bilmezliklere artık bir dur denilmesi gerekiyor. Biz ihmali olanları hukuk önünde hesap vermesi için gereken her şeyi yapıyoruz, yapacağız da. Milletimiz de olanları vicdan terazisinde tarttığını biliyorum.

"İNSANIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Sokağa çarşıya pazara kulak kapayan bir hükümet olmadık. İnsanımızı enflasyona ezdirmedik. Aynı hassasiyet ile hareket etmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye geçmişte ağır faturalar ödetmiş popülizm batağına düşmemek için çalışıyoruz. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateş düşmeye başladı.

Önümüzdeki aylarda bu süreç daha da ivmelenecek. Sene sonunda istediğimiz seviylere indireceğiz. Fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor. Sabır ve kararlılıkla yol haritamızı uygulamaya devam edeceğiz. İş gücü verilerimiz iyi geliyor. İşsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesine geriledi. Cari açıkta iyileşme aynı şekilde devam etmektedir.

Merkez Bankası brüt rezervlerimiz, 148 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Her alanda çok daha iyi yerlere geleceğiz. Orta Vadeli Programın etkileri görüldükçe, ekonomi kurmaylarımızı yıpratma kampanyaları da yoğunlaşmakta. Ne biz ne milletimiz bu saldırılara prim verecek."