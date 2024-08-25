Kapalıçarşı'da kuyumcu atölyesinde yangın!
Fatih’te bulunan tarihi Kapalıçarşı’da sabahın erken saatlerinde bir kuyumcu atölyesinde yangın çıktı.
Tarihi Kapalıçarşı’da bir kuyumcu atölyesinde saat 07.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını gören çevredeki yurttaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın nedeniyle olay yerinde bulunan birisi polis memuru 2 kişi dumandan etkilenirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yanan işyeri söndürülürken nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.
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