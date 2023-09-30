'Çarşıya gidiyorum' diye evden çıkmıştı: 17 yaşındaki Sevcan'dan 6 gündür haber alınamıyor

Yayınlanma: 30.09.2023 - 08:02

Güncelleme: 30.09.2023 - 08:02

Alınan bilgiye göre, geçen pazar günü Tekke Mahallesi’ndeki evinden 'çarşıya gidiyorum' diye çıkan Sevcan Tabla (17), bir daha eve dönmedi. 6 gündür ailesinin tüm arama çalışmaları ise sonuç vermedi.

AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Sevcan Tabla’nın annesi Zeynep ile baba Bülent Tabla, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Aile çocuklarını gören yada yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.