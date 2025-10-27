'Casusluk' soruşturmasında tutuklanan Necati Özkan: 'Hüseyin Gün bende dolandırıcı intibası yarattı'

CHP'nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma günü başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

İBB’ye yönelik “mali” soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklandıktan sonra ilk defa Çağlayan’a getirilen İmamoğlu’nun ifade işlemleri, 5 saat gecikmeli olarak saat 16.05’te başladı.

Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu’nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan'ın ifade işlemleri de akşam saatlerinde başladı.

"SİYASAL CASUSLUK" SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan'ın savcılık ifadeleri saat 22.00 sıralarında tamamlandı.

Savcılık İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan'ı, Türk Ceza Kanunu'nun 328/1. maddesiyle düzenlenen "siyasal casusluk" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken güncel soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da yine "casusluk" suçundun tutuklandığı için, Melih Geçek de başka bir suçtan tutuklu olduğundan cezaevine geri gönderildi.

Ardından 22:38’de Merdan Yanardağ’ın, 23:04’te Necati Özkan’ın, 00:11’de Ekrem İmamoğlu’nun hakimlik sorgusu başladı. Saat 02:00 gibi biten hakimlik sorgularının ardından her üç isim için de Türk Ceza Kanunu'nun 328/1. maddesiyle düzenlenen "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

"DOLANDIRICI İNTİBASI YARATTI"

İmamoğlu, Yanardağ ile birlikte tutuklanan siyasi danışman Necati Özkan, soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ve bazı suçlamalarda bulunan Hüseyin Gün ile 2019'da iki kez görüştüğünü söyledi.

Özkan'ın, savcılık ifadesinde Gün'un sunduğu teklifi anlatırken "Türkiye'de bu işi yapan şirketler aylık 400-500 dolar talep ederken Hüseyin Gün bizden yaklaşık 3-4 milyon dolar talep etti, bunu da duyunca teklifi reddettik. Hatta şahıs bende bir dolandırıcı intibası yarattı. Hatırladığım kadarıyla tekliften dolayı ufak bir tartışmamız oldu" dediği öğrenildi.

Gün ile arasındaki görüşme ve içeriğinin Özkan'ın ifadesine şöyle yansıdığı öğrenildi:

"BANA YURTDIŞINDA TEKNOLOJİ ÜZERİNE ŞİRKETİ OLAN BAŞARILI BİR İŞ ADAMI OLARAK TANITILDI"

"Hüseyin Gün isimli şahsı ise 2019 yılında tanıdım. 2019 yılında 2 seçim yapıldı. Biz ilk seçimi kazandıktan sonraşuan ismini hatırlamadığım bir yakınım bana Hüseyin Gün isimli şahsın benimle görüşmek istediğini söyledi. Bana yurt dışında teknoloji üzerine şirketi olan başarılı bir iş adamı olarak tanıttı. Ben de şuan ismini hatırlamadığım yakınımı kıramadığım için kendisini ilk seçimden sonra ikinci seçime yaklaşık 5-10 gün kala bir randevu verdim. Randevuya annesi olarak tanıttığı bir şahıs ile geldi. Hatırladığım kadarıyla toplantıda seçim başarısı sebebiyle bizi tebrik etti. Kendisini Amerikalı iş adamı olarak tanıttı. Boston'da bir teknoloji şirketinin olduğunu, bu şirketin medya takip sistemi üzerine çalıştığını, bize ikinci seçim için destek olmak istediğini söyledi. Konuşma bu şekilde sonlandı.

"TEKLİFİ REDDETTİK"

Bu toplantıda ben Hüseyin Gün ve annesi olarak tanıttığı şahıs dışında başka kimse yoktu. İkinci seçimi de kazanınca Hüseyin Gün bana annesinin Ekrem Beyi çok sevdiğini, muhakkak tanışmak istediğini belirten bir talep ile bana ulaştı. Ben de talep üzerine ikinci seçimden yaklaşık 1,5 ay sonra Ekrem Beyle bir randevu ayarladım. Randevuyu Hüseyin Gün yine annesi ile geldi. Burada talep üzerine Ekrem Bey şahıslarla bir fotoğraf çektirdi, daha sonra Hüseyin Gün medya takip işi için Ekrem Beyle çalışmak istediğini söyledi. Ekrem Beyde kendisine bir örnek sunum hazırlayıp teklifte bulunun değerlendirelim dedi. Örnek sunum Türkiyede aynı sektörde çalışan şirketlerden bile aşağıdaydı. Bu sebeple teklife sıcak yaklaşmadık. Ayrıca Türkiye'de bu işi yapan şirketler aylık 400-500 dolar talep ederken Hüseyin Gün bizden yaklaşık 3-4 milyon dolar talep etti, bunu da duyunca teklifi reddettik. Hatta şahıs bende bir dolandırıcı intibası yarattı. Hatırladığım kadarıyla tekliften dolayı ufak bir tartışmamız oldu. Bu görüşmeden sonra 2025 yılında İBB operasyonlarından hemen önce bana bir geçmiş olsun mesajı atmıştı, ben de teşekkür etmiştim"