Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hediye ettiği limuzinin akılalmaz özellikleri...

Rusya lideri Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Aurus Senat Limuzin hediye etti. Limuzin üstün özellikleri dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:29
Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hediye ettiği limuzinin akılalmaz özellikleri...
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Yetkililer, Rusya lideri Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hediye ettiği Aurus Senat limuzinin iki lider arasındaki özel ilişkinin bir işareti olduğunu belirtiyor.

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un, Rusya'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından tacına yeni bir mücevher ekledi. Rusya lideri Vladimir Putin'in izniyle Rus yapımı bir Aurus Senat limuzin. Bu jest komşuluk gibi görünse de Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'yi sıkıştıran yaptırımları göz önüne alındığında şüphe uyandırdı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Kim'e aracı hediye etmeyi Kim'in eylül ayında Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından seçtiğini söyledi. Vostochny kozmodromuna yapılan bir tur sırasında Kim'e Putin'in aracına binmesi teklif edilmişti. Peskov, Kim'in araca duyduğu hayranlığı dile getirdiğini ve bunun üzerine kendisine bir araç hediye etme kararı aldıklarını belirterek, "Kuzey Kore bizim komşumuz, yakın komşumuz" dedi.

 

AURUS SENAT LİMUZİN ÖZELLİKLERİ

Aurus Senat Limuzin, Porsche'nin yardımıyla geliştirilen 4.4 litrelik V8 hibritten güç alıyor ve içten yanmalı motor 598 beygir (440 kW) ve 880 Nm'lik güce sahip. Elektrikli motor ise 62 beygir gücünde.

2018 yılında üretimine başlanan model biturbo direkt enjeksiyonlu motoru ile 9 saniyede saatte 100 kilometreye çıkabiliyor.

9 ileri otomatik şanzımana sahip modelin jantları da 20 inç büyüklüğünde. Aracın boyutları ise şöyle:

Uzunluk: 6 metre 63 santim

Genişlik: 2 metre 2 santim

Yükseklik: 1 metre 69.5 santim

Zırhlı modelin ise 6 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip olduğu açıklandı.

Daha önce Putin'in özel makam aracının ise 7 bin 200 kilogram ağırlığında olduğu ifade edilmişti.


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