Çatıya çıkarken merdivenden düşen 19 yaşındaki işçi öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tadilat için ambarın çatısına çıkarken merdivenden beton zemine düşen İbrahim Baki Karadeniz (19), hayatını kaybetti.

DHA
02 Aralık 2022 Cuma, 07:47
Çatıya çıkarken merdivenden düşen 19 yaşındaki işçi öldü
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Hotamış Mahallesi'nde 1 Aralık saat 19.00 sıralarında İbrahim Baki Karadeniz, İ.Ö.'ye ait ambarın çatısını tadilat yapmak için çıktığı merdivenden dengesini kaybedip, beton zemine düştü.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Karadeniz, ihbarla gelen sağlık ekiplerince önce Karapınar Devlet Hastanesine, ardından da Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Karadeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


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