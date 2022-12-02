Çatıya çıkarken merdivenden düşen 19 yaşındaki işçi öldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde, tadilat için ambarın çatısına çıkarken merdivenden beton zemine düşen İbrahim Baki Karadeniz (19), hayatını kaybetti.
Hotamış Mahallesi'nde 1 Aralık saat 19.00 sıralarında İbrahim Baki Karadeniz, İ.Ö.'ye ait ambarın çatısını tadilat yapmak için çıktığı merdivenden dengesini kaybedip, beton zemine düştü.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Karadeniz, ihbarla gelen sağlık ekiplerince önce Karapınar Devlet Hastanesine, ardından da Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Karadeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, cezası var
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Yeni üçlü tehlike...
- Bursa'da termik santral yakınlarına eğitim uçağı düştü
- Çağlayan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Asgari ücrette takvim belli oldu
- Su samurlarının kavgası kameralara yansıdı
- Cumhuriyet'e açıklamıştı: Dündar'ın programı netleşti